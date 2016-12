L'Agència de Residus estudiarà com millorar el reciclatge a la Cerdanya

La Cerdanya i l'Agència Catalana de Residus han acordat que durant el 2017 l'ens del govern dugui a terme un estudi a la vall sobre larealitat veïnal i turística per millorar-hi els percentatges de reciclatge. Actualment la Cerdanya té un dels índexs més baixos de triatge de la brossa, amb el 22,5% de brossa triada, i des del Consell Comarcal s'ha apuntat que una de les raons és el fenomen del turisme i les segones residències.

L'Agència Catalana de Residus vol conèixer de primera mà la gestió i l'opinió dels ajuntaments i la resta d'agents que intervenen en la recollida i separació de residus. Entre els factors que analitzarà hi ha el comportament i grau d'implicació dels 18.000 veïns en els diferents aspectes del triatge, així com la implicació dels segons residents, que també utilitzen la xarxa de recollida de deixalles, segons el Consell Comarcal, amb un grau d'exigència superior a l'hora de separar, per exemple, la fracció orgànica. El president del Consell Comarcal i alcalde d'Alp, Ramon Moliner, ha explicat que l'estudi servirà per conèixer «d'on partim i en què podem millorar».

En aquesta anàlisi de l'Agència de Residus es pot plantejar, segons Moliner, la possibilitat d'ampliar la coordinació actual entre ajuntaments en la recollida de la brossa orgànica, que és la gran assignatura pendent de la comarca. Actualment es coordinen els consistoris d'Alp, Ger, Fontanals i Bolvir, i a mesura que els contractes de gestió de la resta vagin finalitzant, es podrien incorporar a la recollida i trasllat conjunt a la planta de Montferrer. De fet, l'obligatorietat de portar la brossa orgànica a l'Alt Urgell encareix el trasllat i complica la gestió.

Per això, un dels aspectes que també analitzarà l'estudi serà la possibilitat de crear a la vall una planta de gestió pròpia. En aquest sentit, Moliner ha explicat que «quan es va obrir la planta de Montferrer ja es va pensar perquè donés servei a les dues comarques; el que passa és que a la Cerdanya hi tenim l'afegit de la distància. Segurament, si la tinguéssim aquí seria més senzill d´implantar».