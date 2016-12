Obres a tota velocitat per acabar la comissaria de Banyoles aquest any

La construcció de la nova comissaria de Policia Local de Banyoles ja ha entrat a la recta final. L'edifici, que s'està aixecant en un solar situat al costat de les dependències dels Mossos d'Esquadra al Pla de l'Estany, es preveu que estigui enllestit abans d'acabar l'any.

La nova comissaria constarà de dues plantes d'uns 200 metres quadrats cadascuna i connectarà amb la seu dels Mossos. De fet, l'objectiu del nou edifici és crear un únic pol de seguretat a la ciutat.

L'Ajuntament de Banyoles va anunciar que aquesta comissaria compartida es volia tenir acabada abans de finals d'any; és per això que els últims dies s'estan intensificant els treballs per finalitzar les obres. En aquest edifici compartit hi treballaran una setantena de persones, 40 mossos d'esquadra i 27 policies locals.