Olot aprova invertir 570.000 ? en un carril bici

n L'Ajuntament d'Olot, en una de les seves darreres Juntes de Govern, va aprovar l'avantprojecte del tram de carril bici que va de les fonts de Sant Roc fins al pont de cal Russet. Segons va explicar el regidor d'Obra Pública, Josep Gelis (PDECat), l'obra està valorada en 570.000 ? i es farà per fases. Gelis ha destacat que la part principal de la ruta passa per zones allunyades del teixit urbà de carrers, per la qual cosa serà ideal per als ciciclistes.

El principal obstacle serà travessar l'avinguda Santa Coloma a la sortida de les fonts de Sant Roc. En aquest lloc, els ciclistes disposaran d'un polsador.

Un cop travessada l'avinguda, la ruta baixarà per trossos de carril bici, ara ja fets, en direcció a la vora del riu. Al costat del riu, la ruta seguirà recta en direcció al carrer Marià Vayreda, al pont de cal Russet.

La voluntat és fer un carril bici que travessi Olot i en la seva major part per la vora del riu. La intenció es farà realitat en una primera meitat quan la ruta arribi al pont de cal Russet. Després, la intenció de l'Ajuntament és la de fer arribar el carril bici fins a les Tries, on ara refan el parc dels Nius.