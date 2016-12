Olot aprova la rehabilitació de la coberta del mas les Mates

La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la memòria valorada de les obres de rehabilitació de la coberta del Mas les Mates. L'acció se centrarà a l'ala oest, on hi ha l'edifici que estava dedicat a estada dels masovers.

El motiu de la intervenció és que des de fa temps hi ha degoters. El mas les Mates està situat al polígon de les Tries hi acull el Servei Municipal d'Ocupació. A la part més afectada pels degoters hi ha la seu d'entitats.

Fan servir l'espai per fer reunions i com a lloc de reunió per a l'inici d'activitats.