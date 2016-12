El tren de nit Portbou-París seguirà un any més per la petició dels usuaris

El tren nocturn entre Portbou i París es mantindrà un any més. La Plataforma del Transport Públic (PTP) va anunciar ahir que, gràcies a les signatures recollides –que a la plataforma Change.org han superat les 16.200 firmes–, s´ha aconseguit donar continuïtat a aquest servei. També l´Associació d´Usuaris del tren Perpinyà-Portbou va confirmar ahir que es recuperarà el trajecte ferroviari de nit Portbou-París. Ara bé, aquesta entitat va apuntar que «hi ha el perill» que el tren nocturn del recorregut entre Portbou i París «s´aturi a un quilòmetre abans de la frontera», cosa que «eliminaria les correspondències amb els trens espanyols».

De moment, la Regió d´Occitània ha comunicat que s´ha establert un acord amb l´Estat per mantenir l´any 2017 el tren de nit Portbou-París. De fet, la SNCF –l'operadora ferroviària pública de França– hauria rebut l'ordre de reprendre l'explotació. D´aquesta manera, les organitzacions van apuntar ahir que la mobilització dels usuaris, dels sindicats i dels càrrecs electes ha demostrat que el tren nocturn correspon a un model de transport «compatible amb el medi i l´eficàcia econòmica». És per això que l´Associació d´Usuaris va felicitar «tothom que hagi contribuït a aquesta primera victòria», que ha constat «que es pot obtenir el manteniment i el retorn dels trens de nit».

Així mateix, l´entitat va avançar que, encara que s´ha decidit mantenir aquest servei entre Portbou i París, la SNCF vol retardar la recuperació prop de mig any, «cosa que fa necessari seguir aplegant signatures en defensa de la circulació d´aquest tren». Fa unes setmanes, l'operadora ferroviària francesa va anunciar que eliminaria aquesta connexió de la graella dins una retallada generalitzada de les rutes nocturnes, que considerava «poc rendibles». Llavors, arran de la decisió, desenes d'afectats d'arreu de l'Estat francès es van unir per reclamar el manteniment de l'horari de nit. De fet, els passatgers es van manifestar en estacions com Perpinyà i Cervera de Marenda, a part de fer la campanya a Change.org. La connexió París-Portbou és una de les rutes més històriques entre França i les comarques gironines.