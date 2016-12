Contenidors de sal de desgel a Olot

La setmana que ve, l'Ajuntament d'Olot començarà a instal·lar l contenidors de sal pels barris de la ciutat. Cada vegada hi ha més particulars que sol·liciten sal de desgel per poder-la utilitzar. La demanen per col·locar-la al carrer just davant de casa seva o bé per escampar-la en espais molt concrets on detecten perill de patinar.

Els dipòsits de sal es podran trobar a sis llocs de la ciutat: a la plaça de la Rosella amb el carrer del Ginebre (barri de Bonavista), a la plaça de Picasso amb l'avinguda d'Antoni Gaudí (barri de Sant Roc), al carrer de Verge de Montserrat amb carrer del Volcà Montcal (barri de les Fonts), a la plaça Mercat amb el carrer de Camil Mulleras (plaça de Montolivet), al costat de la zona de parc infantil i al carrer Geranis (plaça del Morrot) i a l'avinguda de França al barri del Morrot (Pla de Baix).

L'Ajuntament no descarta posar més contenidors en altres barris de la ciutat en funció de les necessitats que es detectin.

Els contenidors de sal són de plàstic de color groc i tenen 400 litres de capacitat. Consten d'una obertura a la part superior que serveix de fàcil accés per recollir la sal al' interior. Fins l'hivern passat, els ciutadans que necessitaven sal s'havien de dirigir als terrenys entre el camp de futbol del Morrot i la Comissaria dels Mossos d'Esquadra (l'antic heliport).

Amb la construcció dels nous terrenys de joc, van haver de buscar un nou espai i ara estarà en contenidors pels barris. En un any l'Ajuntament sol repartir 10.000 quilos de sal i aquest any es mostra sever amb les gelades matinals.