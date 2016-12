Llagostera aprova un pressupost d'11 milions per al 2017, un 27% més

El ple de l'Ajuntament de Llagostera ha aprovat amb els vots favorables de CiU i en contra d'ERC i d'AxLL el pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2017. El pressupost consolidat és d'11 milions d'euros, dels quals el 86,1% correspon al pressupost de l'Ajuntament, l'11,2% al Patronat de la Residència Josep Baulida i el 2,7% al Patronat Municipal d'Esports. El consistori ha subratllat que el pressupost de l'any vinent augmenta en dos milions d'euros, cosa que significa un increment del 27,3% respecte al pressupost d'aquest any.

El regidor d'Hisenda de Llagostera, Ramon Soler (CiU), explica que l'àrea que més s'incrementa és la destinada al Pla de Barris, que augmenta 1.334.442 euros per poder fer front a les inversions que estan subvencionades al 75% per la Generalitat i que s'haurien de poder executar el proper any i mig. Soler afegeix que «el pressupost que s'ha portat a aprovació preveu 1.213.042 euros (per tant, el 18,21% del pressupost ordinari) per a despeses de caràcter social destinades a les persones».

Si bé la majoria de les inversions estan vinculades a l'execució de les actuacions previstes al Pla de Barris, el regidor d'Hisenda apunta que hi ha inversions pensades també fora del nucli antic i l'àmbit del Pla de Barris, com –per exemple– la urbanització del carrer Indústria, així com el condicionament de carrers de l'eixample, l'ampliació de la pista d'skate, el mur entre la zona verda i l'escola Lacustària, a part de les actuacions sorgides del procés participatiu (que es manté obert).

Així, en el capítol de les inversions del 2017, l'Ajuntament remarca l'arranjament d'espais públics dins el Pla de Barris.