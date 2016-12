Olot reserva 1 milió de € per poder fer el nou dipòsit d'aigua el 2017

L'Ajuntament d'Olot ha reservat 1.079.046 € del compromís d'inversió de la concessió de l'aigua per fer el nou dipòsit de l'aigua potable al barri de Benavent i a petites millores a la xarxa d'aigua. El regidor d'Obra Pública, Josep Gelis (PDECat) ha indicat que les obres del dipòsit començaran a mig 2017, quan l'Ajuntament hagi resolt els darrers tràmits amb els propietaris dels terrenys, i per al 2018 quedaran acabades.

D'aquesta manera quedarà resolt el problemes dels talls de subministre per avaries a la xarxa per culpa de disposar d'un sol dipòsit d'aigua. El nou dipòsit augmentarà fins a 13.000 m3 la capacitat d'emmagatzematge, ara establerta en 8.000 m3.

Inversions el 2016

En el decurs del darrer ple Gelis va donar compte de les inversions a la xarxa d'aigua durant el 2016. Va explicar que de les inversions previstes en el plec de condicions de la concessió d'aigua, des del 2008 fins ara, l'empresa Sorea ha complimentat 3.314.000 €, mentre que el compromís era de 4.321.946 ?.

També va apuntar que de les inversions amb càrrec a fons perdut que estaven previstes en el plec de condicions per un valor d'1.105.420 €, l'empresa va ordenar obra per un valor de 557.000 euros. Acabada la intervenció de Josep Gelis, tant ERC com la CUP van demanar la municipalització del servei d'aigua potable. Anna Barnadas, d'Esquerra Republicana, va assenyalar que tot i que el final de la concessió estigui establert el 2029, seria bo -segons el seu criteri- de començar a reflexionar en la remunicipalització de l'aigua.

Barnadas va fer al·lusió a la cultura de l'aigua i va posar d'exemple que ciutats com Berlin o Paris han aconseguit remunicipalitzar l'aigua pública.

Anna Descals (CUP) va recordar que la CUP va presentar una moció per la municipalització de l'aigua. Va exposar: «Semblava que haguéssim dit una bestiessa molt grossa».

Gelis va respondre que ara mateix el preu de l'aigua a Olot és més baix que a la major part de ciutats de format similar.

Al final, l'alcalde, Josep Maria Corominas (PDECat), va definir que en el moment actual parlar de remunicipalitzar el servei d'aigua potable és fer volar coloms i fer espectacle