Aules de nit i en cap de setmana

Els estudiants d´Olot i de la Garrotxa disposaran d´aules obertes d´accés gratuït els divendres de les 8 fins a les 12 de la nit i de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit, els dissabtes i els diumenges. La idea és que les aules estiguin obertes en períodes d´exàmens universitaris o de selectivitat per tal que els estudiants tinguin d´una banda un espai on concentrar-se i treballar amb tranquil·litat i un altre per crear grups per compartir la feina i les experiències.

De moment, l´Ajuntament obrirà les aules de la seu de la Fundació d´Estudis Universitaris (FES), a Can Monsà, els darrers 3 caps de setmana de gener (13-15, 20-22 i 27-29 de gener).

El regidor responsable d´Estudis Socials i Econòmics, Estanis Vayreda (PDECat), ha explicat que l´obertura del mes de gener serà experimental. És a dir, si veuen que hi ha futur les obriran durant tots els caps de setmana del curs fins a les 12 de la nit.

Ha explicat que no serà un espai de consulta com són la Biblioteca Marià Vayreda o l´Arxiu de la Garrotxa. Ha definit la biblioteca i l´arxiu d´espais més de cultura que d´estudi i ha indicat que l´obertura de les aules d´estudi de la FES alleujarà la biblioteca que els caps de setmana està molt concorreguda.

Ha explicat que la iniciativa d´obrir les aules ha estat provocada per la demanda dels estudiants. La Garrotxa, ara, té comptats 1.200 estudiants universitaris. Un 38% d´ells estudia a la Universitat de Girona, un 24% a la Universitat de Barcelona i la resta a la Universitat de Vic i a d´altres universitats. Amb un 11% hi ha la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És la universitat catalana que ofereix estudis a través d´internet. Segons la FES, es tracta de la universitat que més ha pujat en nombre d´estudiants garrotxins en els darrers anys.

El motiu és la necessitat de millora de la formació de la gent que treballa. Es tracta d´una formació en la qual el contacte amb els professors i els altres estudiants és virtual. L´oferta de l´Ajuntament d´Olot comprèn un espai per fer treballs en grups, on els estudiants virtuals podran trobar l´acompanyament físic de companys que estudien la mateixa carrera. La coordinació si és ordenada pot ser un bàlsam per l´estudi, perquè uns complementen les carències dels altres.

La tendència a participar en activitats de formació continuada universitària no es sols de la UOC, hi ha la Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED) amb 84 estudiants de la comarca matriculats a graus, cursos d´accés i idiomes. Encara hi ha uns 500 matriculats a màsters oficials i 65 més a tercers cicles.

A més, hi ha 81 estudiants d´ensenyaments superiors a l´Escola d´Art i Superior de Disseny, 484 estudiants de batxillerat i 644 que estudien cicles formatius de grau superior. Encara hi ha els estudiants d´altres centres de la ciutat com l´Escola Oficial d´Idiomes, l´Escola d´Adults i el Consorci per a la Normalització Lingüística.