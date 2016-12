El jutge deixa en llibertat els detinguts per tràfic de drogues

El jutge ha deixat en llibertat els detinguts per tràfic de drogues del dia de Sant Esteve de Banyoles.

Els quatre arrestats van passar aquest dimecres a disposició judicial. El magistrat de guàrdia de Girona, tot i deixar-los en llibertat, va decidir imposar que tots quatre implicats en el cas de Banyoles hauran de comparèixer periòdicament als jutjats.

I a un dels detinguts, a més, li va prohibir la sortida del país. La causa encara es manté oberta per delicte contra la salut pública. De fet, la policia no descarta noves detencions. Cal recordar que els Mossos i la Policia Local van detenir quatre homes quan feien la transacció de la droga i els van trobar més de 15 quilos d'haixix i més de 18.000 euros. Els quatre traficants van quedar detinguts per un delicte contra la seguretat pública i ahir estava pendent que passessin tots a disposició del jutjat de guàrdia de Girona. En tancar l'edició, encara es desconeixia la resolució judicial.

Els fets cal recordar que es remunten a la tarda del dia de Sant Esteve, quan la Policia Local de Banyoles va veure quelcom sospitós en un carrer de la localitat. Van sospitar que hi havia quelcom il·legal i van alertar els Mossos. Cap a les tres de la tarda, els agents de la Policia Local es van apropar als vehicles per identificar els seus ocupants perquè sospitaven de tràfic de drogues.

Van fugir alguns vehicles en veure els policies però aquests van poder interceptar almenys un dels vehicles amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra. La sorpresa va venir quan van trobar-se uns 20 quilos d'haixix, així com més de 18.000 euros en efectiu. Van detenir quatre persones i els van comissar els telèfons mòbils que portaven a sobre.

La investigació segueix oberta i els Mossos busquen més implicats en el cas de tràfic de 20 quilos d'haixix a Banyoles ja que sospiten que més persones van participar en l'intercanvi de droga. De fet el dia dels fets, algun vehicle hauria aconseguit fugir i per tant, hi hauria més implicats en els fets.