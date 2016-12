L'epidèmia de la grip arriba abans d'hora i ja han augmentat els casos

L'epidèmia de la grip ha arribat abans d'hora aquest any. S'ha avançat quatre setmanes respecte de les dues temporades anteriors i també una setmana abans del que preveia el Departament de Salut. Amb l'avançament, indica la conselleria, la grip torna al patró clàssic d'inici de la temporada epidèmica. Així, durant l'última setmana, del 19 al 25 de desembre, els casos de grip han augmentat fins arribar als 111,03 per 100.000 habitants, situant-se per primera setmana per sobre del llindar epidèmic, establert aquesta temporada en els 110,7 casos.

Segons el Pla d'Informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'activitat gripal actual és baixa amb tendència a incrementar-se en les properes setmanes.

Segons ha detallat el Departament de Salut, que aquest any invertirà un milió més a fer front a les urgències hivernals, en la darrera setmana els casos de grip han augmentat en tots els grups d'edat, especialment en els menors de 15 anys.

Pel que fa als ingressos hospitalaris greus pel virus de la grip, durant l'última setmana se n'han produït dos en els hospitals de la xarxa sentinella –la que serveix de referència per veure l'evolució del virus, i entre els quals hi ha l'hospital Josep Trueta de Girona–, i des de l'inici de la temporada un total de 36, tot ells per virus gripal A i amb múltiples factors de risc. A més, la gran majoria –el 86,2%– no estaven vacunats.

Des del Departament recorden que la majoria dels processos virals respiratoris remeten espontàniament, amb pocs dies de durada i amb símptomes d'intensitat lleu o moderada, i habitualment no requereixen atenció sanitària. En cas de necessitar assistència, l'atenció primària és la millor opció.

Pel que fa a les mesures de prevenció, la millor manera de protegir-se i evitar la propagació de la grip és la vacunació i el manteniment d'unes bones pràctiques d'higiene, com rentar-se les mans de manera regular. Per a més informació es recomana trucar al 061 CatSalut Respon, el telèfon de Salut de Catalunya.