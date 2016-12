L'oposició d'Olot vol concreció econòmica en energia sostenible

ERC ,la CUP i OeC, a l'oposició d'Olot, reclamen més concreció econòmica envers els projectes de Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES).

En el darrer ple, Josep Gelis (regidor d'Infraestructures pel PDECat) va enumerar i explicar les reunions de la taula de tècnics i regidors destinada a l'evolució del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) a Olot.

A part de lloar el projecte de la illa energètica, els portaveus dels grups opositors van trobar a faltar la dotació econòmica a les voluntats exposades al Pla. Xavier Garcia (OeC) va definir el pla d'ambiciós i de ben redactat. Va oposar: «La cosa falla perquè no hi ha dotacions econòmiques o són molt minses».

Lluís Rubió (CUP) va separar les afirmacions de l'equip de govern (PDECat-PSC) al ple i la realitat. Va dir: «Si de veritat es creguessin el Pla, fins i tot podria ser, però sempre hi ha voluntats polítiques».

Anna Barnadas (ERC) va demanar que les accions que es presenten d'un any per l'altre a les reunions vagin acompanyades d'una dotació pressupostària. Va exclamar: «Els diners hi són, però depèn d'on els facis anar». També va demanar més temps de reunió.

Josep Gelis va respondre que la taula tot just ha començat a funcionar. També va indicar que mirarà de solucionar les limitacions horàries de les reunions.