MC reclama una àrea permanent de semicrítics per a nens al Trueta

El sindicat Metges de Catalunya (MC) reclama a la direcció de l´hospital Josep Trueta de Girona que habiliti de manera permanent una àrea de llits de semicrítics per a nens, després que aquest hivern no s´hagi pogut habilitar per les obres de millora de l´UCI Pediàtrica i Neonatal. Segons el sindicat, ja són deu els infants gironins que han hagut de ser derivats a Barcelona per la manca d´aquests llits al Trueta i alerta que aquesta situació s´agreujarà en els propers dies amb l´arribada de l´epidèmia de la grip i l´increment de les infeccions respiratòries típiques d´aquests mesos que poden desencadenar quadres greus en la població infantil. Per això, l´organització critica «la mala planificació» del centre i insta a reobrir de manera estable aquesta àrea perquè aquests llits «són imprescindibles durant l´hivern i necessaris la resta de l´any».