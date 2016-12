Ingressada a la Vall d'Hebron una nena de dos anys de les Preses per meningitis

Ingressada a la Vall d'Hebron una nena de dos anys de les Preses per meningitis ddg

Una nena de dos anys, veïna de les Preses, a la Garrotxa, està ingressada per meningitis a l´hospital de la Vall d´Hebron de Barcelona, on evoluciona de manera favorable. Ahir a la tarda, després de passar dos dies a la UCI Pediàtrica del centre, va ser traslladada a planta, segons va informar el Departament de Salut.

Segons avançava ahir Ràdio Girona, Salut va detectar el cas de meningitis quan la criatura va anar a l´hospital d´Olot, on va ser atesa en un primer moment. Des de l´hospital comarcal de la Garrotxa, però, dimecres va ser traslladada a l´hospital de la Vall d´Hebron, on va quedar ingressada a la UCI Pediàtrica fins ahir.

El Departament de Salut ha confirmat que la criatura té una malaltia meningocòccica, una malaltia infecciosa causada per un bacteri i que és freqüent entre els menors d´entre un i cinc anys en mesos d´hivern, però insisteix que es tracta d´un «cas aïllat».

Tot i que és una patologia que pot aparèixer també com a brot quan hi ha dos o tres casos relacionats, la conselleria remarca que es tracta d´un únic cas i que per ara ningú de l´entorn de la nena ha emmalaltit.

De fet, tant els familiars com els altres alumnes de la llar d´infants on va la pacient, el Rajolet de les Preses, ja han estat tractats de manera preventiva amb antibiòtic.

Mesures preventives

Fonts municipals van explicar ahir que en tot moment s´han seguit les indicacions del Departament de Salut, fet que ha permès que no es produïssin nous contagis entre les persones més properes a la pacient.

En aquest sentit, aquest dimecres 28, els pares de la resta d´infants que van a la llar d´infants garrotxina van ser convocats per la conselleria de Salut a una reunió al centre d´atenció primària de les Preses, on se´ls va informar de la situació i del tractament preventiu a seguir. Tot i això, els pares de la pacient ja havien alertat prèviament a la resta de companys del centre a través d´un grup de WhatsApp.

El protocol de prevenció es va aplicar tant als alumnes de P1 com als de P2, el curs on va la nena malalta.

Els símptomes de la malaltia meningocòccica són diversos, però Salut recorda que cal estar alerta i portar el nen o nena a l´hospital si té mal de cap, vòmits i febre o bé taques a la pell.