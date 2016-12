Olot ajuda els marxants que tenen la parada neta

Setze marxants de parades d'alimentació del mercat del dilluns d'Olot s'han beneficiat d'ajudes per mantenir net l'espai on paren.

Per al juliol, l'Ajuntament va obrir un període de sol·licituds que va finalitzar al setembre i a l'octubre van examinar les peticions rebudes.

Un cop fets els exàmens, han concedit ajuts per imports que han anat dels 28 als 360 euro, en funció de la puntuació obtinguda per mantenir l'espai en ordre i neteja durant el mercat, per deixar l'espai de parada escombrat al final de l'exercici de venda, deixar les caixes i recipients separats en funció del material i separar i abocar els residus de venda als contenidors de selecció.

El marxant que ha rebut l'ajut més gran se li ha cobert gairebé el 50% de la taxa de mercat (360 ? per una parada de 10 metres) i el que menys un 12% (36 euros per una parada de 4 metres). La taxa de mercat d'Olot és de 75 euros per cada metre lineal de parada.

D'acord amb els bons resultats de la iniciativa, l'Ajuntament treballa en les bases de la convocatòria de l'any vinent. La idea és augmentar la dotació econòmica dels incentius per tal d'afavorir la neteja del mercat setmanal.

El mercat d'Olot té 55 parades d'alimentació i planter. En el decurs de l'any, els han posat una placa on consta la procedència i elaboració dels productes.