Olot estableix plans d'ocupació amb les empreses TAVIL i Simon

L'Ajuntament d'Olot ha establert plans ocupacionals amb les empreses TAVIL (maquinària robotitzada) i Simon (material elèctric i electrònic). Les finalitats són proporcionar feina i dotar les empreses dels perfils de treballador que volen.

Les iniciatives van ser presentades ahir per Estanis Vayreda (regidor de Promoció Municipal). El projecte de TAVIL consisteix en una formació teòrica i pràctica orientada a les necessitats de l'empresa i adreçada a 10 joves d'entre 18 i 24 anys per tal que puguin començar a treballar com a mecànics a la seva planta al polígon de Begudà (Sant Joan les Fonts).

La formació tindrà una durada de 6 mesos, durant els quals els joves podran adquirir les competències necessàries per començar a treballar amb l'objectiu de formar professionals per incorporar-los de manera estable. L'Àrea d'Ocupació del Mas les Mates donarà suport a l'empresa en la selecció dels joves per participar en el projecte i també en la seva realització.

Vayreda ha explicat que el projecte amb TAVIL va sorgir de la jornada Ocupació en Xarxa organitzada pel Mas les Mates i feta el 21 de novembre a la Sala Torin.

Les persones interessades a participar del projecte cal que presentin el currículum a l'Àrea d'Ocupació del Mas les Mates, situada al carrer Mestre Falla, 47 d'Olot. El termini de presentació s'obre el dilluns (dia 9 de gener) i finalitzarà el divendres (dia 13 de gener).

Setanta persones presentades

Vayreda va donar els resultats de l'acord establert amb Simon i el SOC per contractar 15 persones. Setanta persones es van presentar a l'oferta anunciada el 13 de desembre. Cinquanta van seguir la formació i 15 ja han estat contractades.