Propostes per gaudir del cap de setmana a Girona

El darrer cap de setmana de 2016 i el primer de 2017 arriba carregat d'activitats. Aquestes són les nostres propostes:



L'Home dels Nassos, patges reials i parcs de Nadal a Girona



Sant Silvestre: Acabar l'any corrent



Diferents municipis gironins organitzen curses de Sant Silvestre. Consulta l'agenda aquí

L'agenda de les revetlles de Cap d'Any a Girona.



Totes les Quines de la tarda d'Any Nou



Més de 40 de municipis gironins enceten l'any amb aquest tradicional joc. Consulta l'agenda completa.

Els pessebres vivents d'any nou a Girona



Les comarques gironines acullen algunes de les millors representacions de Catalunya. El dia 1 a la tarda se'n fan a Baàscara, Brunyola, Calonge, Castell d'Aro, Joanetes, Llers, Maçanet de la Selva, Pals i Peralada. Consulta l'agenda de pessebres aquí.

Espectacles familiars per la tarda de l'1 de gener



La tarda del dia 1 es programen teatre i màgia a Celrà, Palafrugell, Torroella de Montgrí i Sant Joan de les Abadesses. Consulta la programació aquí.



Els Pastorets de Girona



Els Pastorets abans eren un sermó d´Església, i ara en canvi són un espec­tacle de música, llums, cançons... Les veritats s´hi diuen igualment, però d´una altra manera». Ho explicava fa un any Joan Ribas, el director del grup teatral Proscenium i dels Pastorets de Girona, en motiu dels 35 anys sobre l´escenari del Teatre Municipal. Com en cada nova edició, aquest any hi han introduït novetats. A partir de dos quarts de sis de la tarda, la representació dels Pastorets amb més actors sobre l'escenari (són un centenar) de les comarques gironines.