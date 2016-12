Sant Feliu de Pallerols busca ajuts per al Museu de la Faràndula

L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Joan Casas, fa pocs dies, va anar al Congrés de Diputats per recollir suport en els Pressupostos Generals de l'Estat per al Museu que projecta el consistori per acollir una exposició permanent de la Faràndula del municipi.

Casas es va reunir amb Jordi Xuclà (diputat pel PDECat) i portaveu de la Comissió d'Economia. També es va reunir amb diputats de la Comissió de Cultura.

Tant Xuclà com Casas són optimistes.