Les temperatures mínimes toquen fons i la majoria se situen per sota la cota zero

L'hivern cada vegada es fa notar més a la demarcació de Girona. Ahir mateix es va poder evidenciar perquè les temperatures mínimes van tocar fons i la majoria es van situar per sota la cota zero. De fet, diversos municipis gironins van obtenir unes dades negatives, de manera que els registres van mantenir una tendència de caiguda (tal com s'ha produït durant les darreres jornades). Les mínimes es van produir no només a les zones de muntanya, com Das (a la Cerdanya) amb -11,1 graus i Sant Pau de Segúries (al Ripollès) amb -5,5 graus, sinó també a alguns territoris d'interior, com Vilobí d'Onyar (a la Selva) amb -5,6 graus. Altres registres negatius es van obtenir a la Vall d'en Bas (a la Garrotxa) amb una mínima de -5,3 graus o fins i tot a la capital de la demarcació, amb una mínima de -4,6 graus a la ciutat de Girona.

Així mateix, segons les dades dels observatoris automàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, les mínimes també van tocar fons a l'Alt Empordà (amb -2,9 graus a Sant Pere Pescador i -1,6 graus a Castelló d'Empúries) i al Baix Empordà (amb -2,8 graus a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i amb -1,9 graus a la Bisbal d'Empordà). Altres municipis de la Selva van fregar la cota zero amb les mínimes, com –per exemple– Anglès i Santa Coloma de Farners, amb -0,9 graus i -0,7 graus, respectivament. En canvi, la capital del Pla de l'Estany, Banyoles, va registrar ahir una mínima positiva, tot i que va ser de 2,8 graus. D'aquesta manera, es confirma la tendència a la baixa dels últims dies de les temperatures mínimes.