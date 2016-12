Tribut a les entitats que col·laboren amb l'Obra Social La Caixa la nit del 31

La Fundació Bancària La Caixa tanca l'any amb una campanya d'agraïment i suport a les persones i entitats que fan possible la seva labor social, els Imprescindibles, que llançarà minuts abans de la mitjanit de demà. Paral·lelament, l'entitat concreta les prioritats de la seva acció social per a l'any 2017, centrades a trencar la transmissió de la pobresa de pares a fills, promoure la contractació de persones en situació o risc d'exclusió social, fomentar l'envelliment actiu i saludable de la gent gran, i generar oportunitats per als col·lectius més vulnerables, entre altres línies d'actuació estratègiques.

Amb aquest plantejament, la campanya «2017 propòsits Imprescindibles» recull els testimonis d'entitats com Unicep, Càritas, la Once, Acnur Creu Roja o el Banc dels Aliments. La campanya s'estrena demà en premsa, ràdio i televisió, amb un anunci que es podrà veure abans i després de les campanades.