Xuclà aposta per fer complir el final de la concessió de l'AP-7 i no desdoblar trams de la N-II

El diputat gironí del PDECat al Congrés, Jordi Xuclà, ha demanat a l'Estat que compleixi la finalització de la concessió de l'AP-7, que entre Montmeló i la Jonquera acaba a finals d'agost del 2021. D'aquesta manera, Xuclà ha valorat que amb l'alliberament de l'autopista no seria necessari haver de desdoblar alguns trams de la N-II. El diputat ha apostat per «optimitzar» les infraestructures existents, ja que ha considerat que, per exemple, el trànsit de la variant de Figueres es pot portar a l'AP-7.

En una roda de premsa aquest divendres, Xuclà ha recordat que el ministre Íñigo de la Serna va anunciar fa una setmana, a la comissió de Foment, que respectarà la finalització de la concessió de l'autopista, tot i que també va convidar els partits a tractar aquesta qüestió en un pacte d'Estat per a les infraestructures. Per això, si es fa efectiu aquest compromís, el diputat ha defensat que caldria analitzar quins trams de la N-II pendents de desdoblar –a l'Alt Empordà– s'han de convertir en autovia, tenint una autopista en paral·lel alliberada.

Malgrat que Xuclà ha admès que es tracta d'una idea preliminar que posa sobre la taula, el diputat ha afegit que l'AP-7 pot fer a Figueres la funció de variant, com ja passa amb la ciutat de Girona. Xuclà ha assegurat que la situació actual de la variant de Figueres és «terrible». Així mateix, ha valorat que tampoc seria necessari desdoblar la N-II entre Figueres i la Jonquera, perquè ha considerat que aquest trànsit també es pot portar a l'autopista.