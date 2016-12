El Cap d'Any gratuït de Banyoles se celebra al centre de la ciutat

La programació gratuïta de Cap d'Any de Banyoles –que organitza l'Ajuntament i Gàrgoles de Foc, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pla de l'Estany– enguany se celebra al centre de la ciutat. La gresca començarà davant l'Ajuntament a la 1 de la nit, amb les campanades de foc a càrrec de les Gàrgoles de Foc. A un quart de 2 de la matinada, hi haurà la festa de Cap d'Any a l'envelat de la plaça de les Rodes, amb els concerts de Removida i Albercocks. Tots els que s'hi acostin –l'entrada és lliure i gratuïta– hi trobaran servei de bar, mentre que l'envelat tindrà equips de calefacció. També hi haurà un bus nocturn gratuït del Pla de l'Estany, des de dos quarts de 3 fins a les 6 de la matinada.