Catalunya pot viure de bullangues?

Es un fet constatable: mentre Espanya ha aconseguit assentar el seu govern i el nou executiu de Mariano Rajoy no té per què tenir especial inquietud parlamentària per sobreviure en situació de minoria, el govern de Catalunya segueix instal·lat en un bucle on a cada metre envesteix amb una xarlotada muntada pel seu soci parlamentari, la CUP. No sembla preocupar ni poc ni massa a Carles Puigdemont viure en la intempèrie política i encara molt menys que Catalunya visqui de bullangues. Que el país faci el ridícul i que el seu president miri cap a l'altra cantonada com si res no passés. Que perdin la dignitat com a país.

Aquesta setmana, gràcies a TV3 i a Catalunya Ràdio, així com els mitjans catalans hipersubvencionats i obedients respecte del poder polític que ens apallissa amb la seva incompetència, hem pogut veure novament un psiquiàtric per dins: el català.

Els germans i les germanes de la confraria de la caritat parlamentària de l'antiga CDC i ERC, els cupaires, han tingut un nou brot psicòtic-polític consistent a desobeir novament el requeriment judicial de presentar-se davant del jutge un regidor de Vic a l'objecte d'escoltar-lo –res més que això– en qualitat d'investigats per un potencial delicte de sedició, que jo no veig enlloc, sigui dit de passada.

Els cupaires, en l'ortodòxia de la seva ideologia anarquista i antisistema, la majoria fills de famílies econòmicament acomodades, com ha dit el cantant Jaume Sisa, gens patidores de la crisi econòmica, com ho demostra el comportament electoral dels barris benestants de les nostres ciutats, han muntat un nou daltabaix a l'objecte de continuar essent el punt de referència de la política catalana. Res a dir. Són usufructuaris de drets fonamentals, com ara la llibertat ideològica, la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació i la llibertat a expressar i difondre lliurament pensaments, idees i opinions, recollits en una Constitució damunt la qual s'han pixat i s'han cagat repetidament com si fos filla putativa d'allò que anomenàvem «can felip».

La grandesa i la misèria de la democràcia consisteix en això: que empara fins i tot aquells que podrien arribar a decretar la seva defunció. La qüestió, per tant, no és tant les bullangues que es munten els cupaires, com si Catalunya pot permetre's viure en la insolvència política.

Si Catalunya pot girar al voltant dels espectacles que setmanalment ens ofereix el complement parlamentari necessari perquè l'antiga Convergència –qui t'ha vist i qui et veu, estimada meva!–, i ERC segueixin vivint del pressupost nodrit pels nostres impostos o, alternativament, s'ha de baixar el teló i tot seguit anar cap a noves eleccions.

Perquè, parlant clar i català, el que dóna oxigen a les CUP perquè segueixin fent el seu connatural paper de pallasso és el president Puigdemont donat que ell té la potestat de dissoldre el Parlament, convocar eleccions i acabar amb tanta maleïda com denigrant obra teatral. Quan se n'adonarà que té l'enemic a bord, que aquest pateix bicefàlia i que pot deixar l'antiga CDC en pilota picada a la primera de canvi?