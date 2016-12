Enxampats quan s´emportaven la màquina de tabac del bar del Casino de Llagostera

La Policia Local de Llagostera va detenir ahir in fraganti els presumptes autors d'un robatori al bar del Casino Llagosterenc, en ple centre del poble. La sort no els va acompanyar perquè un veí del poble va veure què estaven fent i quan els agents locals hi van anar es van trobar que es volien emportar la màquina de tabac del local com a botí i els van detenir. Van arrestar quatre homes per ser els presumptes autors d'un robatori amb força a l'establiment.

Aquesta, però, no era l'única recompensa que volien aconseguir del bar del Casino sinó que també ho havien preparat tot per emportar-se el contingut de les màquines escurabutxaques que hi ha a dins del local, però no les van arribar a forçar. De fet, quan la Policia Local hi va arribar no només els van enxampar amb la màquina de tabac al costat de la porta sinó també els van trobar que ja tenien preparada una furgoneta per carregar-la i endur-s'ho tot.

Finalment, els lladres no van poder-se emportar res gràcies a la trucada d'un veí i la ràpida actuació de la Policia Local. Els detinguts no van oferir resistència. A més dels agents locals també es va desplaçar al lloc una patrulla dels Mossos d'Esquadra que es va fer càrrec de les diligències.

Els fets van succeir pels volts de dos quarts de cinc de la matinada de dijous a divendres, quan la Policia Local va rebre la trucada d'un veí alertant del possible robatori en el bar del Casino, ubicat a la plaça de Catalunya de Llagostera. Una patrulla local s'hi va aproximar i va aconseguir detenir els quatre homes i alhora frustrar el robatori.

Els detinguts són quatre homes que no resideixen a Llagostera. N'hi ha un que té nacionalitat espanyola i 27 anys. La resta dels arrestats són tres homes de nacionalitat romanesa de 24, 32 i 40 anys. Es dóna el cas, a més, que tots quatre compten amb antecedents policials per robatoris amb força. Ara ja comptaran amb un més de les mateixes característiques. Els quatre detinguts van passar a mans dels Mossos d'Esquadra, que és qui es va fer càrrec de les diligències del cas.