La Garrotxa aprofita les càpsules de cafè

n El Consell Comarcal de la Garrotxa i Nestlé Garrotxa han arribat a un acord per a la recollida i reciclatge de les càpsules de plàstic i alumini que es fan servir per fer cafè amb màquines domèstiques.

Arran de l'acord, les deixalleries de la comarca tindran contenidors on posar les càpsules de cafè usades. Nestlé s'ha compromès a posar les bosses als contenidors on els veïns han de posar les càpsules, perquè siguin reciclades.

A més, el tractament de les càpsules i de les restes de cafè anirà a càrrec de l'empresa. Nestlé gestionarà la recollida i reciclatge de les càpsules d'alumini i plàstic, sense tenir en compte la marca. Per la seva part, el Consell aportarà els contenidors. La previsió és que la recollida de càpsules es faci entre 8 i 10 vegades a l'any i el material sigui traslladat a les plantes de tractament de Barcelona i Girona.

Les càpsules de cafè usades solen contenir restes de cafè. La idea és que les restes serveixin per fer compost destinat a adobar camps d'arròs solidari, la collita d'arròs va als bancs d'aliments.

Pel que fa al plàstic i l'alumini, són tractats i amb el material final fan objectes diversos, com ara mobles de jardí o equipaments per a zones verdes públiques.

L'acord és per posar fi a la situació actual. Les càpsules de cafè no van als contenidors de matèria orgànica, perquè són un receptacle petit. Massa petit per anar als contenidors d'envasos. Així, en la major part de les situacions les càpsules acaben al contenidor de rebuig i es perd tota possibilitat de reciclatge i de reducció de l'impacte ambiental.