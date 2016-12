Pugen un 34% al novembre els usuaris dels apartaments turístics

Els apartaments turístics de les comarques gironines van rebre el mes de novembre un 34% més d'usuaris que el mateix mes del 2015. En total, va registrar 4.341 turistes,1.100 més que l'any passat, segons les dades de turisme extrahoteler publicades aquesta setmana per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per procedències, destaquen els viatgers residents de l'Estat, amb 3.234 persones, quan fa un any eren 2.443; mentre que els clients vinguts de l'estranger són 1.107, quan el novembre de 2015 eren 797.

Pel que fa a les pernoctacions als apartaments, el novembre del 2016 s'han incrementat gairebé un 5% respecte al 2015 i se siuten en 11.954. L'increment s'ha produït sobretot en els viatgers estrangers, que han passat de 3.199 pernoctacions l'any passat a 4.431. En canvi, les pernoctacions dels turistes nacionals han retrocedit, passant de les 8.196 de fa un any a les 7.613 actuals. L'estada mitjana és de 2,64 dies.

En el cas dels càmpings gironins, l'increment de viatgers respecte al novembre de 2015 ha estat del 19,71%. La demarcació ha rebut 16.936 campistes l'onzè mes del 2016, mentre que fa un any van ser 14.147. S'han incrementat tant el nombre de campistes provinents de l'Estat –han passat de 11.056 a 13.189– com els foranis. D'estrangers se n'han registrat 3.747 i fa un any eren 3.091. L'estada mitjana ha estat de 2,3 pernoctacions per viatger.

El punt negre del turisme extrahoteler a les comarques gironines durant el novembre han estat les cases rurals, on s'ha comptabilitzat un descens del 6% de viatgers respecte ara fa un any.

Els establiments de turisme rural de Girona han sumat 20.678 clients durant el mes passat, quan el novembre del 2015 superaven per poc els 22.000. El turisme rural ha punxat tant en el cas dels turistes d'arreu de l'Estat com els estrangers i s'han comptabilitzat, de mitjana, 1,82 pernoctacions per persona.

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, en el conjunt de l'Estat les pernoctacions als establiments turístics extrahotelers han superat els 5,6 milions durant el mes de novembre, un 5,7% mes que el mateix mes de fa un any.

Les pernoctacions de residents a l'Estat s'incrementen un 4,7% i les de persones estrangeres, un 6,1%. L'estada mitjana per viatger ha estat de 5,6 pernoctacions.