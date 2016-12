Xuclà insta a complir la fi de la concessió de l'AP-7 i no desdoblar trams de la N-II

El diputat gironí del PDECat al Congrés, Jordi Xuclà, va demanar ahir a l'Estat que compleixi la finalització de la concessió de l'AP-7, que entre Montmeló i la Jonquera acaba a finals d'agost del 2021. D'aquesta manera, Xuclà va valorar que amb l'alliberament de l'autopista no seria necessari haver de desdoblar alguns dels trams pendents de la N-II. El diputat va apostar per «optimitzar» les infraestructures existents, ja que va considerar que, per exemple, el trànsit de la variant de Figueres es pot portar a l'AP-7.

En una roda de premsa, Xuclà va recordar que el ministre Íñigo de la Serna va anunciar fa una setmana, a la comissió de Foment, que respectarà la finalització de la concessió de l'autopista, tot i que també va convidar els partits a tractar aquesta qüestió en un pacte d'Estat per a les infraestructures. Per això, si es fa efectiu aquest compromís, el diputat va defensar que caldria analitzar quins trams de la N-II pendents de desdoblar –a l'Alt Empordà– s'han de convertir en autovia, tenint una autopista en paral·lel alliberada.

Malgrat que Xuclà va admetre que es tracta d'una idea preliminar que posa sobre la taula, el diputat va afegir que l'AP-7 pot fer a Figueres la funció de variant, com ja passa amb la ciutat de Girona. Xuclà va assegurar que la situació actual de la variant de Figueres és «terrible». Així mateix, va valorar que tampoc seria necessari desdoblar la N-II entre Figueres i la Jonquera, perquè va considerar que aquest trànsit també es pot portar a l'autopista.

«Estarem amatents que es compleixi» la fi de la concessió, va avançar Xuclà. Com que l'empresa concessionària de l'AP-7 –Abertis– ha fet unes millores els darrers anys a l'autopista (com l'ampliació de carrils a Girona), el diputat va apuntar que, quan s'acabi el contracte, l'Estat haurà de compensar les inversions fetes si el creixement del trànsit no ha permès finançar les obres. «Haurem de vigilar això amb cura», va posar de manifest.

Reunió de Rull amb Foment

Xuclà també va remarcar que el Departament de Territori està estudiant la gestió que s'hauria de fer de l'autopista una vegada finalitzi la concessió. El diputat al Congrés va afegir que el conseller de Territori, Josep Rull, preveu reunir-se la setmana vinent amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, per tractar aquesta qüestió i altres projectes pendents.

En la mateixa roda de premsa de valoració de l'activitat d'aquest any, Xuclà va assegurar que Girona ha tingut un cas «de primera magnitud» amb la fallida de TP Ferro, «que ha fet un pet com una gla». «El negoci més ruïnós», va remarcar Xuclà, que va lamentar l'acció de l'Estat: «Tapar una vergonya que acabarem pagant amb els nostres impostos».

També va fer balanç de l'activitat parlamentària l'altre diputat gironí del PDECat al Congrés, Sergi Miquel, que va explicar que des de la comissió d'Interior està treballant per demanar quins municipis de la demarcació de Girona tenen casernes de la Guàrdia Civil que no s'utilitzen. Miquel va defensar que es tracta d'espais que es poden cedir als ajuntaments «per donar una sortida a les necessitats d'habitatge».