Un any 2016 sense hivern a Girona

Fa poc més d'una setmana, el passat dissabte 21 de desembre, deixàvem enrere la tardor i donàvem la benvinguda a una nova estació amb el solstici d'hivern. Tanmateix, enguany ha estat un any calorós i poc fred. De fet, el cert és que els termòmetres indiquen que aquest 2016 no hi hagut hivern a Girona. I és que, segons les dades del meteoròleg gironí Gerard Taulé, la temperatura mitjana al carrer Sèquia de la ciutat no ha baixat dels 10 graus cap dels 12 mesos de l'any.

L'any 2016 va començar amb termòmetres força elevats a Girona. Durant el mes de gener, la temperatura mitjana es va situar en 11 graus Celsius, mentre que al febrer va ser de 10,5ºC. Aquesta tendència s'ha repetit al final d'any, quan la temperatura mitjana d'aquest últim mes de desembre ha estat de 10,2ºC.

Tot plegat, ha suposat que aquest any 2016 s'hagi posicionat com el cinquè any més càlid des del 1884 amb 17ºC de mitjana anual. El més calorós va ser fa deu anys, el 2006, amb 17,36ºC, seguit pel trienni 2012-2014 amb 17,06 graus.



Un desembre sec i poc gelat

Aquest ha estat un mes de desembre càlid i sec, amb absència de glaçades a Girona. Segons les dades del meteoròleg gironí Gerard Taulé, la temperatura màxima absoluta a Girona-Sèquia va arribar als 19,5 graus, mentre que la mínima va mantenir-se en nivells positius, a 0,3ºC. Per la seva banda, la zona de Girona-Sant Daniel va experimentar unes dades similars, però més baixes, arribant a una temperatura mínima absoluta de menys 4 graus sota zero.

Pel que fa a la precipitació, només es van registrar 23,5 mm totals el passat mes. Tanmateix, aquesta xifra és molt superior als 0,3mm mensuals registrats pel Servei Meteorològic de Catalunya el desembre del 2015, quan es va viure un hivern molt sec.

La combinació d'ambdós factors s'ha traduït en absència de glaçades a la zona Girona-Sèquia analitzada per Taulé i tan sols una a Girona-Montjuïc. Als afores de l'àrea urbana de la ciutat, en canvi, ha glaçat més, almenys en zones baixes, ja que als indrets més elevats tampoc ha glaçat.

A més, com que ha fet poc vent, hi hagut molts dies amb inversió tèrmica i amb màximes molt inferiors a Girona-Sant Daniel respecte a la resta d'àrea urbana, mentre que Fornells de la Selva-SMC ha estat l'observatori amb màximes més elevades.

Tanmateix, aquest municipi també és el que ha tingut la mitjana de temperatures mínimes més baixes després de les Deveses de Salt.

A Salt centre es va registrar al desembre una temperatura mitjana de 9,8 graus amb una màxima absoluta de 19,1ºC el dilluns 12 i una mínima de -1,1ºC el dijous 29.

Sarrià de Ter, per la seva banda, va tenir una temperatura mitjana de 9,5ºC, amb una màxima absoluta de 19,7 graus el divendres 23 i una mínima, també el 29 de desembre, -1,3ºC. Aquestes temperatures més baixes en comparació a Girona han provocat més dies de glaçada. Concretament 11 a Salt i 4 a Sarrià de Ter.

D'altra banda, la precipitació s'ha mantingut en nivells similars amb 21 mm i 24,7mm, respectivament.



El 2017 s'ha iniciat seguint la tendència de l'any anterior amb un temps assolellat, sec i poc fred tenint en compte l'època de l'any en la qual ens trobem. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, els municipis de les comarques gironines són dels que van registrar les temperatures més altes de Catalunya ahir.

Malgrat això, durant la nit de Cap d'Any i en les primeres hores del matí d'ahir, les temperatures van baixar per sota dels zero graus en nombroses localitats gironines, tal com demostren les dades recollides pel Meteo.cat en diferents observatoris de la demarcació. Per exemple, la capitat gironina va registrar una mínima de -4 graus. El municipi amb la xifra més baixa, però, va ser la Vall d'en Bas, amb 4,8ºC sota zero, seguit de Fornells de la Selva, amb -4,3 graus. Per contra, Portbou va ser el poble amb la temperatura mínima més alta: 6,5ºC.