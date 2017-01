Campament reial i xocolatada a Banyoles

Els nens i nenes de Banyoles van poder entregar les cartes escrites per als Reis Mags d´Orient durant l´últim dia de l´any. L´activitat va tenir lloc al Claustre del Monestir de Sant Esteve on hi ha instal·lat un campament reial amb el patge i els seus ajudants. A més, tots els assistents van poder gaudir de xocolata desfeta. La recollida de cartes es repetirà el dia 5 de gener, d´11 a 14 h, al mateix lloc.