Fuita d´aigua a l´avinguda Josep Tarradellas de Girona

Una important fuita d'aigua va alertar ahir al matí els veïns de l'avinguda Josep Tarradellas de Girona, i va provocar desperfectes al carrer, tot i que l'avaria va ser reparada poc després de ser detectada. L'alerta va ser donada a tres quarts de deu del matí, informant d'una fuita d'aigua a l'avinguda Tarradellas, a la ciutat de Girona, que havia malmès el ferm del carrer. Tres dotacions dels Bombers van desplaçar-se a la zona afectada i hi van estar treballant. Un cop es va confirmar que no hi havia hagut afectació a les instal·lacions de les altres companyies de serveis, les dotacions dels Bombers van marxar. Aleshores, els tècnics de l'aigua van fer-se càrrec de la incidència.