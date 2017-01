Girona es lleva sota zero i Das registra una mínima per sota dels -10 graus per cinquè dia

Temperatures mínimes sota zero arreu de la demarcació de Girona. L'excepció és al Pla de l'Estany, on segons dades del Meteocat, el termòmetre s'ha quedat frenat als zero graus a la seva capital. Banyoles.

A punts de la Costa Brava fins i tot hi ha hagut registres negatius. Per exemple a Sant Pere Pescador hi ha hagut una mínima de -2,3. A les zones d'interior i al Pirineu peró és on la fred s'ha fet notar més.

A Das, a la zona de l'aeròdrom s'ha registrat una mínima de 12,4 graus sota zero. I segons el Meteocat, aquesta estació meteorològica és la cinquena matinada consecutiva que té una temperatura per sota dels 10 graus negatius.

A altres punts de la demarcació les temperatures mínimes han voltat entre els 2 i els 5 graus sota zero. A Girona ciutat hi ha hagut una mínima de 4,3 graus sota zero; a Fornells de la Selva una de 4,5 graus negatius i a Vilobí d'Onyar, el mercuri només s'ha enfilat fins al 4,8 graus negatius.

La previsió apunta que de cara a demà, segons el Meteocat, és que entri la tramuntana en punts de la demarcació i que les mínimes siguin semblants. Tot i això com està previst per avui, hi haurà inversió tèrmica matinal i nocturna i glaçades febles a zones de l'interior que, en el cas del Pirineu i Prepirineu, seran moderades. La temperatura màxima serà semblant o lleugerament més alta.