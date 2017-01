Girona paga proveïdors a 36 dies

Paga amb molta més rapidesa que els ajuntaments espanyols, que triguen, de mitjana, 70,12 dies a abonar les factures als proveïdors, però amb força més lentitud que les grans ciutats catalanes, les quals, de mitjana, abonen els imports de les factures en un termini aproximat d'uns 15 dies, segons les dades més recents del Ministeri d'Hisenda, corresponents a octubre de 2016 i fetes públiques a finals del mes de desembre: l'Ajuntament de Girona triga, per norma, 35,60 dies a fer efectius els pagaments i això el situa, dins d'un rànquing de 13 corporacions locals, en l'onzena posició. Segons les dades proporcionades pel Ministeri, l'octubre passat el consistori havia efectuat pagaments per valor de 3.592.320,48 euros, però en tenia altres de pendents per 7.672.059,69.

De la seva banda, la Diputació de Girona necessita 14,58 dies per pagar als proveïdors de manera que, a l'octubre, havia saldat factures valorades en 3.952.320,48 euros i en tenia de pendents per un valor de 7.672.059,69 euros. De les quatre diputacions catalanes, la gironina és l'última en puntualitat en els pagaments, per darrere de la de Barcelona (que ho fa en 2,78 dies de mitjana), de la de Lleida (amb 3,30) i de la de Tarragona (que triga 12,75 dies).

Entre les grans ciutats del Principat, les que més ràpid paguen són, per aquest ordre, Terrassa (2,02 dies de període mitjà de retard en el pagament), l'Hospitalet de Llobregat (3,44), Mataró (4,4), Barcelona (5,27), Sant Boi de Llobregat (6,51), Santa Coloma de Gramenet (12,62) i Tarragona (15,37 dies), segons es desprén del sistema de càlcul que fa servir Hisenda. Alguns d'aquests ajuntaments donen conformitat a les factures amb més celeritat, fins i tot, del termini que preveu la llei, puntualitza el Ministeri.

En aquest context, entre les grans capitals espanyoles auditades per Hisenda (tenint en compte que aquest informe es fa en l'àmbit espanyol), Palma de Mallorca és la que salda més tard els deutes amb els proveïdors: és l'única ciutat gran que necessita més de 60 dies per fer efectius els pagaments, concretament 71,02.

Entre les grans corporacions locals espanyoles, Barcelona se situa en posicions capdavanteres en la llista de puntualitat (amb els 5,27 dies), només superada per Màlaga (4,42), i per sobre de Madrid (6,44), València (6,55) i Saragossa (9,40). Las Palmas de Gran Canària, amb 51,36 dies de mitjana, es col·loca, per la seva banda, entre les ciutats amb pitjors registres.

Pel que fa a les comunitats autònomes, Catalunya incompleix, per molt poc, el termini màxim de 30 dies que fixa la normativa estatal, amb un període de pagament mitjà de 30,25; això no obstant, paga amb més puntualitat que la mitjana, que necessita 35,34 dies per saldar deutes amb els seus proveïdors.



País Basc, el més puntual

El govern regional que més celeritat demostra a l'hora de pagar factures és el del País Basc (1,69 dies; com passa en alguns ajuntaments aquesta administració va fins i tot més ràpida del compte a donar conformitat a les factures), seguit del de Navarra (3,70) i el d'Andalusia (13,43). Per darrere de Catalunya es troben les comunitats de Cantàbria (42,45 dies de mitjana), Madrid (48,70), les Illes Balears (59,93), Múrcia (63,70) i València (que tanca el llistat del Ministeri, amb un període mitjà d'espera de pagament de 64,23 dies). En termes globals, els ajuntaments han escurçat els terminis de pagament de factures: així, que la mitjana se situés en els 70,12 dies a l'octubre significa que paguen en 15,44 dies menys. Millora també la ràtio d'operacions pagades, que a l'octubre va tancar en els 24,48 punts, 2,24 més que al mes de setembre. Pel que fa a les comunitats autònomes, el deute comercial acumulat a l'octubre s'enfilava fins als 7.334,90 milions d'euros, un 4,20% més (295,89 milions) que al setembre.