Lara s'avança dues setmanes per ser el primer nadó català del 2017

Els seus pares, d'Hostalric i tots dos de 27 anys, l'esperaven per al 16 de gener, però la Lara, el primer nadó català de l'any, tenia pressa per arribar al món i va decidir fer-ho quan només passava un segon de la mitjanit, després d'un part tan inesperat com ràpid a l'hospital Santa Caterina de Salt. La nena, que es troba en perfecte estat, igual que la seva mare, va pesar 2,520 quilos en néixer i ahir es va convertit en focus d'atenció mediàtica, incrementada perquè per la seva precocitat també ha estat una de les primeres criatures nascudes a tot l'Estat espanyol en el nou any, si no la primera.

La mare de la Lara, Vanessa Sánchez, estava sopant dissabte a casa seva, a Hostalric, amb altres familiars quan de cop va començar a tenir fortes contraccions, per la qual cosa va agafar les coses bàsiques i es va dirigir ràpidament amb el seu marit, Daniel Martos, a l'hospital. «Em trobava bé, però de sobte em va començar a fer molt de mal i vaig dir-li a ell [el pare de la nena]: espavila a menjar que vol sortir ja», va explicar Vanessa Sánchez als mitjans de comunicació. I així va ser. Una vegada a l'hospital, tot va ser molt ràpid. La noia va demanar una epidural per pal·liar el dolor i «amb dues empentes la Lara ja era fora. Va ser un part fàcil», assegurava la dona, que és també mare d'un nen de quatre anys, en Joel, i es mostra encantada que la Lara, malgrat la precipitació del part, ja sigui aquí.

El fet que la Lara hagi nascut el 2017 ha permès qu el seu pare, Daniel Martos, pugui acollir-se «pels pèls» al permís de paternitat de quatre setmanes que va entrar en vigor ahir. «Ha anat molt just, quan estàvem al part pensava que naixeria el 31 i que no podria tenir el permís de quatre setmanes, però la nena es va esperar just al moment» explicava.

Martos ja ha parlat amb els responsables de la seva empresa i assegura que agafarà el permís complet. «Tenir quinze dies més per poder estar amb ella a casa es nota», assenyala Martos, que en l'anterior ocasió només va poder gaudir de les dues setmanes de permís establertes. «És molt diferent poder estar quinze dies més a casa per estar amb elles, portar el nen al col·legi i ajudar mentre la mare es recuperi del part» explicava.

Tal com mana la tradició, la feliç família va rebre ahir al migdia a l'hospital de Santa Caterina de Salt, on va néixer la nena, la visita del conseller de Salut, Toni Comín, que va passar una bona estona parlant amb la família i fent festes als petits. Segons el conseller, «anem millorant amb els drets que ens permeten la conciliació de la vida personal i laboral, però encara queda molt camí per recórrer», agafant com a referència les polítiques de conciliació d'altre països europeus, com els escandinaus.

D'altra banda, la Lara també va rebre la felicitació, a través de la xarxa social Twitter, del president de la Generalitat, Carles Puigdemont i, per ser el primer nadó de l'any a Catalunya, CaixaBank li lliurarà una Llibreta Estrella Súper3 amb una aportació de 2.000 euros. Ja fa vuit anys que l'entitat va posar en marxa aquesta iniciativa l'objectiu de la qual és promocionar i incentivar l'estalvi infantil i ajudar les famílies. La llibreta està a nom del nadó i els pares consten com a representants.

La Lara no només ha obtingut el reconeixmanent de ser la primera criatura nascuda a Catalunya el 2017, sinó que també ha estat la primera de l'Estat espanyol, juntament amb l'Alejandra, el primer nadó de la Comunitat de Madrid. I és que totes dues van néixer durant la primera campanada del 2017. A Catalunya, l'Álvaro va quedar-se amb la segona posició per pocs segons. El nen va néixer un minut després de la mitjanit a l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet. A Tarragona, el primer nadó de l'any va ser la Kira, que va néixer al Hospital de Vendrell a les un quart de tres, mentre que la primera lleidatana de l'any és l'Ouiam, que va néixer a un quart i cinc de dues a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.