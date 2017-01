L'Estanc del Mercat de Blanes reparteix dos milions del primer premi de la Grossa

L'Estanc del Mercat de Blanes va vendre un total de 20 bitllets del 09260, el número del primer premi de la Grossa de Cap d'Any, sortejada dissabte. A 100.000 euros per bitllet premiat, aquest establiment ha repartit un total de 2 milions d'euros entre els veïns del barri de Mas Enlaire. Segons el responsable de l'estanc, Ricard Borrell, la ubicació de l'establiment, allunyada del centre turístic del municipi, fa que la immensa majoria dels clients siguin veïns de l'entorn: «El barri s'ho mereix».

Es dóna la circumstància que a la mateixa vorera de l'estanc, i a molt pocs metres, hi ha una administració de loteria que ja va repartir part d'un quart i un cinquè premi de la grossa de Nadal en aquesta mateixa zona. Entre els veïns de la localitat es diu que el carrer Sebastià Llorens està tocat per la sort ja que el 2014 es van distribuir 20.000 euros de la rifa de Nadal, el 2015, 60.000 euros d'aquest mateix sorteig i, enguany, la Grossa de Cap d'Any va deixar dos milions, que es van repartir a través de l'Estanc del Mercat.

Des d'aquest establiment s'han venut una vintena de bitllets. Al llarg del matí de dissabte van ser molts els clients i curiosos que s'hi van apropar, però cap d'ells presentant la butlleta premiada. El cava, com mana la tradició, es va obrir igualment en honor als afortunats pels propietaris de l'estanc.

A banda d'aquest punt de venda, però, el 09260 es va vendre també per internet a altres poblacions catalanes, com l'Hospitalet de Llobregat o Manlleu, encara que la major part dels bitllets no s'han venut, de manera que els diners dels premis se'ls queda la Generalitat. Cada bitllet rep 100.000 euros, 20.000 per euro apostat, però aquells que tenien butlletes amb el número anterior i posterior van guanyar 1.000 euros, cosa que es tradueix en 200 euros per euro apostat. Altres premis associats al 09260 són els bitllets on coincideixin les quatre últimes xifres, que van obtenir un premi de 500 euros –100 euros per euro jugat– mentre que les tres últimes van guanyar 175 euros –35 euros per euro jugat. Les centenes i els dos últims números tenen un premi de 25 euros per butlleta –5 euros per euro apostat. Finalment, si es va encertar l'últim número, el premi és el reintegrament.