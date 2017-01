El Consell de la Cerdanya insta els veïns a aprofitar el forfet per a residents

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha fet una crida a través dels seus portals a la xarxa a tots els aficionats a l'esquí que siguin residents a la vall perquè puguin tramitar el forfet de temporada. A partir dels acords entre les estacions i el Consell, els habitants de la Cerdanya poden accedir a preus especials aprofitant la seva condició de residents en aquesta comarca.

No és la primera vegada que el Consell Comarcal de la Cerdanya obre aquesta campanya, sinó que ja fa molts anys que es posa en marxa, però sempre sense gaudir de massa entusiasme per part dels cerdans. El balanç de persones que aprofiten la promoció és d'allò més escàs.

Per a la temporada passada (2015-2016) l'ens públic es va encarregar de tramitar un total de 145 forfets de temporada per a les estacions d'esquí alpí de la Molina i Masella. La xifra obtinguda va contrastar de manera clara en poc interès mostrat des de fa temps per les famílies cerdanes per poder aspirar a uns preus favorables. Una de les possibles causes de la poca demanda de forfets -145 sobre una població de 18.000 persones- es va atribuir a la mala temporada meteorològica, segons van explicar els mateixos gestors turístics.

Pel taulell del Consell Comarcal van passar des del mes de l'inici de la campanya de neu (2015), un total de 145 persones. D'aquesta xifra, 90 ho van fer per aconseguir el forfet de la Molina, mentre que 40 van tramitar el forfet Alp-2500, que dóna dret a esquiar a les dues estacions, els 15 restants van ser els que van portar la documentació per comprar el forfet de Masella, el qual cal pagar en metàl·lic en el moment de demanar-lo al mateix Consell.