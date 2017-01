Girona es lleva sota zero i Das té una mínima per sota de -10 graus per cinquè dia

Temperatures mínimes sota zero arreu de la demarcació de Girona durant les primeres hores d'ahir. L'excepció es va donar al Pla de l'Estany, on segons dades del Meteocat el termòmetre es va quedar frenat als zero graus a la seva capital, Banyoles.

A punts de la Costa Brava fins i tot hi va haver registres negatius. Per exemple, a Sant Pere Pescador hi va haver una mínima de -2,3. A les zones d'interior i al Pirineu, però, és on la fred es va fer notar més de valent, ja que el sol va tardar a fer pujar les temperatures.

A Das, en concret a la zona de l'aeròdrom, es va registrar una mínima de 12,4 graus sota zero. I segons el Meteocat, en aquesta estació meteorològica és la cinquena matinada consecutiva que capta una temperatura per sota dels 10 graus negatius.

A altres punts de la demarcació les temperatures mínimes van rondar entre els 2 i els 5 graus sota zero. A Girona ciutat la mínima es va enfilar fins als 4,3 graus sota zero; a Fornells de la Selva el registre més baix va ser de 4,5 graus negatius i a Vilobí d'Onyar el mercuri només es va enfilar fins als 4,8 graus negatius.

Les baixes temperatures d'ahir van fer que s'activés l'alerta groga en un total de 18 províncies, entre les quals hi havia també Girona. Segons l'Agencia Estatal Meteorològica (AEMET) Osca, Saragossa, Terol, Cantàbria, Lleida, Barcelona o Navarra són algunes de les localitats on també es va fer notar el fred en gran mesura.

A la demarcació de Girona la sensació de fred va ser força acusada durant les primeres hores del matí, ja que a banda de les baixes temperatures, també s'hi va unir un altre ingredient: l'alta humitat, que va rondar pels volts del 90%.

Així doncs durant el dia es va notar la inversió tèrmica. De fet les màximes no van superar els 13 graus a gairebé tota la demarcació de Girona. A un quart de dues de la tarda, els termòmetres havien registrat una màxima de 12,8 graus a Fornells de la Selva i l'únic punt on el mercuri es va enfilar va ser Roses, amb una màxima de 14,1 graus.

A la resta de la demarcació els registres no van arribar als 13 graus. A Girona ciutat, per exemple, la màxima va ser de 12,4 graus, mentre que a Olot, de 10,6.



Tramuntana i inversió tèrmica

De cara a avui, segons el Meteocat, la previsió és que entri la tramuntana en punts de la demarcació i que les mínimes siguin semblants. Tot i això, com va succeir durant el dia d'ahir també es preveu que hi hagi inversió tèrmica matinal i nocturna, així com diverses glaçades febles a zones de l'interior que, sobretot en el cas del Pirineu i Prepirineu, seran moderades. La temperatura màxima serà semblant o lleugerament més elevada comparada amb la jornada d'ahir.