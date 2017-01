El Pla de l'Estany busca voluntaris per fomentar la lectura en infants

Banyoles i Porqueres busquen voluntaris per a un projecte per fomentar la lectura en infants. Lecexit és un programa que vol incrementar l'èxit educatiu dels infants treballant per a la millora de la seva comprensió lectora. El projecte es va iniciar el curs 2011-2012 i aquest curs es du a terme en més de 150 Punts Lecxit d'arreu de Catalunya.

La clau de Lecxit és el treball lúdic i amè gràcies al voluntariat i a la implicació de l'entorn dels nens i les nenes. S'adreça als nens i a les nenes de 4t, 5è i 6è que necessitin millorar la seva comprensió lectora. Les activitats es realitzaran a la Biblioteca de Banyoles i a la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres. A la Biblioteca de Banyoles els dilluns de 5 a 6 de la tarda i els dissabtes d'11 a 12 hores, i a la Biblioteca Carles Fontserè de Porqueres els dimarts i dijous de 5 a 6 de la tarda.

Una de les parts cabdals del projecte són els voluntaris, i les biblioteques de Banyoles i de Porqueres n'estan buscant. Pot ser voluntari qualsevol persona amb ganes de transmetre el gust per la lectura. No és necessària cap formació específica, només cal saber llegir en català i tenir ganes de passar una bona estona amb nens i nenes.

Per als que es vulguin apuntar s'ofereix: una vivència única acompanyant un nen o una nena en els seus progressos amb la lectura, suport i acompanyament per part del personal de les biblioteques i del programa Lecxit i experiència, mitjançant un certificat que acredita la realització del voluntariat. També s'han establert acords amb algunes universitats per al reconeixement de crèdits.