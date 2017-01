Ryanair posa a la venda les mateixes rutes d'aquest any per a l'hivern de 2018

Ryanair ja ha posat a la venda els vols per a la temporada d'hivern de l'any que ve a l'aeroport de Girona-Costa Brava. L'aerolínia irlandesa oferirà un total de nou rutes, el mateix nombre que aquesta temporada d'hivern i també a les mateixes destinacions.

Amb la planificació encara oberta (no estarà tancada fins la primavera d'aquest any aproximadament), Ryanair ha descartat de moment ampliar el nombre de rutes. La seva aposta es limita a oferir els mateixos vols que aquest hivern, un dels més fluixos que està patint l'aeroport des de l'arribada del gegant irlandès.

En aquest sentit, Ryanair enllaçarà Girona amb les bases aèries alemanyes de Baden-Baden i Frankfurt. Ho farà dos cops per setmana, els dijous i els diumenges, fins a principis de març. La companyia també revalida el vol amb Bratislava, amb dues freqüències setmanals els dilluns i els divendres.

Amb Itàlia Ryanair mantindrà un dels vols estrella de l'aeroport en els últims temps, la connexió amb Pisa. N'hi haurà un cada dia fins al març de 2018. La novetat d'aquest any, Malta, també estarà present a la graella de l'hivern que ve, amb un vol el dimecres i un altre el dissabte de cada setmana fins al mes de febrer. La connexió amb el Marroc seguirà a través de la ruta Girona-Rabat, que sortirà de l'aeroport els dilluns i els divendres a partir del novembre de 2017.

A Holanda Ryanair manté la connexió amb Eindhoven amb cinc vols setmanals, de dimarts a dissabte. Finalment, Polònia seguirà tenint disponibles els aeroports de Cracòvia (els dimecres i els dissabtes de cada setmana) i Wroclaw (els dimecres i els diumenges).

Les dades del mes de novembre passat fan preveure un hivern cru a l'aeroport de Girona. Des de l'arribada de Ryanair el 2002 que Vilobí d'Onyar no tenia una graella tan buida pel que fa al nombre de destinacions. Si la companyia no amplia l'oferta amb nous destins i les altres aerolínies no s'atreveixen a posar vols fora de temporada, tot apunta que la principal base aèria gironina seguirà el mateix camí que el d'aquest any.

A l'estiu Ryanair va anunciar un augment del nombre de rutes i de passatgers de cares al 2017. Això s'ha materialitzat de moment amb un major nombre de de vols programats a partir del març d'aquest any, la majoria d'aquests al Regne Unit. La crescuda, però, serà estival. De moment, i a l'espera que Ryanair acabi de tancar la graella, la temporada baixa de 2018 es presenta sense millores.