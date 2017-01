«Una UCI amb dotació de semicrítics al Santa Caterina seria un error»

Els delegats i delegades de Metges de Catalunya (MC) de l´hospital Trueta i Santa Caterina, van mostrar ahir el seu desacord envers la creació d´una Unitat de Cures Intensives (UCI) destinada a atendre pacients semicrítics de la regió sanitària de Girona. Segons la seva opinió «una UCI d´aquestes característiques al Santa Caterina de Salt seria un error, i no es pot permetre més errors en la sanitat pública catalana». A través d´un comunicat, els delegats van afirmar que «no hi ha dubte que disposar d´una unitat de semicrítics és una necessitat per a la població» però remarcant que una unitat de semicrítics «no és una UCI». Segons la seva opició «la dotació de cadascuna d´aquestes unitats correspon a patologies mèdiques, metabòliques, intoxicacions i processos quirúrgics ben definits, així com també ho estan els criteris de trasllat dels pacients a cada unitat».

La reacció del col·lectiu arriba com a resposta de l´anunci que va fer l´hospital saltenc a finals del passat mes de novembre, on informava de l´obertura d´aquesta nova unitat i de la licitació de les obres a través de l´Institut d'Assistència Sanitària (IAS) per un import de 2,3 milions d´euros i un termini d´execució de vuit mesos. El projecte va presentar la unitat com un «satel·lit» a l´UCI de l´hospital Josep Trueta. Pels delegats gironins de MC, «hi ha una manca de llits pels pacients més crítics, però aquests no s´han de situar en cap altre lloc que no sigui l´hospital Josep Trueta, centre de referència i amb la dotació material, tècnica i humana per actuar amb la qualitat i diligència que exigeix l´atenció d´aquest tipus de pacients». Segons el col·lectiu mèdic, «les complicacions no entenen d´horaris i és de vital importància la presència física de facultatius de totes les especialitats, preparats per actuar quan sigui necessari» també afegeixen que «només el Trueta pot garantir la cobertura d´atenció continuada d´aquests especialitats».

Pels delegats, «la voluntat de deslocalitzar l´UCI creant un «satèl·lit» a l´hospital de Santa Caterina es fa unicament per diners» ja que «la limitació dels pressupostos públics comporta que el cost de 2,3 milions d´euros per ampliar l'UCI del Trueta sigui inassumible per a l´ICS, en canvi, l´hospital de Salt sí que ha pogut mobilitzar aquests recursos gràcies a una partida especial del Servei Català de la Salut (CatSalut)».



Una necessitat real

Malgrat els delegats de MC critiquen la creació de la unitat, a la vegada reconeixen que sí que hi ha una necessitat real que preocupa a la demarcació. «En tota la província només disposem d´un servei de medicina intensiva per als pacients crítics polivalents. Són 18 llits per 824.000 habitants. L´ocupació mitjana d´aquests llits és del 92% i l´estada mitjana dels malalts és de gairebé 8 dies». Amb aquestes dades, els metges constaten que «la situació de col·lapse és freqüent, sobretot durant l´hivern, quan ataca amb més virulència la grip estacional i els professionals han de fer mans i mànigues per buscar llits de crítics en altres àrees d´hospitalització -com reanimació o la unitat coronària- que, tot i que es poden reconvertir en llits d´UCI, el seu ús està pensat per atendre les necessitats d´altre tipus de pacients». Pels delegats gironins, «tenint en compte que el flux monetari no es pot invertir, cal que les inversions siguin acurades i responguin a necessitats reals per a la millora de l´atenció dels pacients». Pels representants de MC «la bona política sanitària és la que es planifica en base a mancances, millores i projeccions de futur, atenent als contextos i possibitats. La mala política sanitària és la que vol posar-ho tot, a tot arreu».