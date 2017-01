Una via desdoblada és el que reclamava el sector econòmic

El traçat de la variant de les Preses es troba per decidir des de l´any 2007. Des de llavors hi ha hagut des de protestes del territori perquè les idees no agradaven i fins i tot, per aturar les cues a la C-152 al seu pas per les Preses, es van projectar dues rotondes, que finalment no es faran per l´oposició veïnal.

El futur traçat encara està per decidir però l´acord al qual han arribat Generalitat i ajuntament és que la carretera sigui d'un sol carril per sentit. Aquesta idea ja posada a la taula anteriorment compta amb l´oposició del sector empresarial, que aquest últim any van presentar un manifest a favor d´una variant de les Preses de dos carrils per banda com la futura variant d´Olot. Entre les entitats hi ha la Cambra de Comerç de Girona i el Cercle Euram Garrotxa Bas.