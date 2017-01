Les baixes temperatures es quedaran a les comarques gironines fins al dia de Reis

El fred s'ha instal·lat a les comarques gironines en aquesta primera setmana de l'any 2017, i sembla que ben bé fins passat el dia de Reis els termòmetres no tornaran a pujar a la demarcació. Durant la jornada d'ahir les mínimes van tornar a ser protagonistes ja que es va despertar en moltes localitats gironines amb un intens fred i, fins i tot, gebre i glaçades en alguns punts més pròxims al Pirineu.

Segons les dades del servei meteorològic català, Meteocat, l'estació gironina de Das-Aeròdrom (-9,7ºC) i la de Sant Pau de Segúries (-4,8ºC) van ser les que van registrar unes mínimes més baixes. Tot i així, en altres punts de la província com Puigcerdà (-2ºC), Setcases (-2ºC) o bé Olot (-1ºC) també es va veure com el mercuri no pujava per sobre del zero. Ciutats com Girona, la Bisbal de l'Empordà, Figueres, Vilobí d'Onyar o Cruïlles van registrar mínimes entre 1 i 2 graus.

Pel que fa a les temperatures màximes, aquestes van rondar els 15 i 16ºC en la majoria de poblacions de la demarcació, tot i que a les comarques del Ripollès, la Cerdanya o la Garrotxa no van passar dels 11 graus durant les hores més càlides de la jornada.



El fred no marxa

Durant els pròxims dies i ben bé fins al 6 de gener, la temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa a la dels darrers dies, rondant els -3 i -4 graus en la majoria de poblacions de la demarcació. Hi continuarà havent inversió tèrmica matinal i nocturna, que, combinada amb el vent, podria accentuar la sensació de fred. A les zones del Pirineu i el Prepirineu aquesta inversió podria arribar als -8 graus, i ser una mica més lleu a la depressió amb -4 graus i finalment arribant a una xifra de -1 a les zones del prelitoral. Malgrat que el cel pot estar ennuvolat en algunes zones del litoral, enguany no s'espera risc de precipitacions en cap lloc de la demarcació en tota la setmana.

Paral·lelament, l'agència meteorològica estatal (AEMET) ha tornat a emetre un avís que afecta les comarques de Girona activant l'alerta groga per fred. També ha activat l'alerta taronja a les zones de l'Alt i el Baix Empordà per possibles pertorbacions marítimes a partir de demà i fins al divendres, 6 de gener.