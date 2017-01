Es contracta un guàrdia jurat per controlar el camp de futbol de Ripoll

L'Ajuntament de Ripoll va haver de contractar un guàrdia jurat per controlar l'accés al camp de futbol durant l'estiu passat. La problemàtica la van ocasionar joves durant els entrenaments dels equips de futbol base. A més d'entrar al terreny de joc també s'hi desplaçaven amb patinets, o bé pujaven a les torres d'il·luminació. Tot plegat va derivar en una massificació que segons el regidor d'Esports, Miquel Rovira, «va arribar a un punt insostenible».

L'alcalde, Jordi Munell, va reconèixer en el darrer ple que es van arribar a produir «situacions violentes» amb els entrenadors de l'Escoleta. El president del C.F Ripoll i alhora regidor d'ERC al consistori, Ramon Serra, va demanar a la policia local que controlés l'entrada de «mainada i gent no tan mainada» al camp. Per no tenir hipotecat el servei municipal de policia a la zona esportiva, es va optar per la figura del guàrdia jurat. La contractació va costar 1.000 euros i es va conèixer després que la regidora socialista Anna-Belén Avilés preguntés per aquesta partida.