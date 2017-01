Els pescadors proposen al Govern fer veda del 6 de febrer al 8 de març

Els pescadors gironins proposen al Govern fer veda del 6 de febrer al 8 de març. Així ho va anunciar ahir Eusebi Esgleas, patró major de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors de Catalunya.

A partir d'ara serà l'Estat qui haurà de confirmar aquestes dates, que tenen més o menys la durada de cada any. Durant les vedes els vaixells pesquers tenen prohibit sortir a la mar amb l'objectiu de permetre la regeneració biològica de les espècies marines.

Teòricament el Govern central compensa econòmicament els pescadors pel temps que es queden a port. Tanmateix, els pescadors gironins denuncien que fa tres anys que Madrid no paga les vedes.

Fa un mes els pescadors van amenaçar de no fer la veda com a senyal de protesta pels impagaments. A finals d'any, però, la Generalitat va assegurar que transferiria als pescadors els diners de l'Estat corresponents a l'aturada d'aquest any, amb la qual cosa el col·lectiu finalment no farà vaga.

En aquesta línia, fa un mes Esgleas afirmava que no compten cobrar els ajuts dels últims tres anys «perquè des de Madrid no s'ha acceptat mai que se'ns havia de pagar» tot i que la Comissió Europea així ho marca.