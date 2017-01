Protesta dels vigilants de seguretat de l'aeroport de Girona per l'impagament de salaris

Els vigilants de seguretat privada i auxiliars de l'aeroport de Girona es concentraran aquest 8 de gener davant de la terminal per denunciar l'impagament de salaris per part de Segur Ibérica SA, en concurs de creditors des de finals de novembre passat. Des de llavors, la seixantena de treballadors han estat subrogats a la nova empresa ICTS Hispania però aquesta no es fa responsable dels diners que se'ls deu. UGT va denunciar els impagaments fa unes setmanes i ara han decidit convocar una concentració de protesta de 9 del matí fins a les 12 del migdia. Els deuen uns 3.500 euros a cada treballador, entre la paga de novembre i les liquidacions pendents –mitja paga d'estiu, la paga de nadal i la de beneficis en la seva part proporcional-. També hi ha una trentena de vigilants de seguretat privada de l'Hospital Trueta i el Santa Caterina de Salt afectats, que també estaven contractats per Segur Ibérica i que des de l'1 de gener d'aquest mes han estat subrogats per Phoenix.

"Estem desesperats perquè no sabem quan cobrarem el que se'ns deu, hi ha moltes famílies amb problemes econòmics per culpa d'aquests endarreriments", es queixava aquest dimecres Cristina Soalleiro, que és vigilant de seguretat privada a l'aeroport de Girona i la responsable de la secretaria adjunta de la política sindical de la UGT a les comarques gironines.

El sindicat denunciava la situació fa unes setmanes i assenyalava Aena com a responsable subsidiària dels impagaments després que Segur Ibérica deixés el servei i entrés en concurs de creditors. Ara, però, asseguren que Aena ha fet el pagament a l'empresa però que l'administrador concursal "ho ha parat tot" i no se sap què passarà ni quan podran cobrar els diners que se'ls deu a cada treballador, entre 3.000 i 3.500 de mitjana per cada afectat.

A més a més, denuncien que l'actual empresa per la que treballen a l'aeroport, ICTS Hispania, els va fer signar un document dient-los que era per poder fer oficial la subrogació però que en realitat l'eximia de pagar els possibles endarreriments. Segons Soalleiro, "quan les empreses subroguen tenen tres anys de responsabilitat solidària amb l'empresa que marxa però ICTS Hispania ens va fer signar un nou contracte que els deixa lliures de responsabilitat davant els pagaments i conceptes insatisfets per l'anterior empresa". Ara estan estudiant quina validesa legal té això perquè consideren que no s'ajusta a la normativa vigent.

A l'aeroport de Girona hi ha una seixantena de treballadors en aquesta situació. Són vigilants de seguretat privada, encarregats d'examinar les maletes i l'equipatge dels usuaris així com del centre de control, juntament amb auxiliars que comproven els bitllets dels passatgers que embarquen. Soalleiro lamenta que s'hagin de trobar en una situació així en un plena campanya de Nadal i amb uns dies on hi ha molta activitat a l'aeroport.



Els vigilants dels hospitals Trueta i Santa Caterina també afectats

La concentració d'aquest diumenge també comptarà amb representants dels vigilants de seguretat privada dels hospitals Trueta i el Santa Caterina de Salt, que són una trentena. Com a l'aeroport de Girona, també treballaven per Segur Ibérica SA, però van ser subrogats per Phoenix l'1 de gener, de manera que a banda dels mateixos endarreriments també se'ls deu la nòmina de desembre.

Finalment, també hi ha els vigilants d'Aigües del Ter i Llobregat (ATLL) que, segons UGT, continuen treballant per Segur Ibérica.