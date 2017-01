Salut defensa criteris «tècnics i assistencials» per fer la nova unitat de semicrítics a Salt

El Departament de Salut va defensar ahir la construcció de la nova unitat destinada a l'atenció de pacients semicrítics a l'hospital Santa Caterina de Salt. En resposta a les crítiques del sindicat Metges de Catalunya (MC), la conselleria va justificar la planificació afirmant que en tot moment s'han seguit criteris «tècnics i assistencials».

Dilluns els delegats sindicals de MC dels hospitals Trueta i Santa Caterina van enviar un comunicat assegurant que fer aquesta nova unitat al centre sanitari saltenc «seria un error», ja que segons van explicar, on falten més llits de crítics és al Trueta. En aquest sentit, Metges de Catalunya sospita que l'emplaçament de la nova unitat (que costarà 2,3 milions d'euros) es va fer seguint criteris econòmics.

Fonts de la conselleria van rebutjar aquestes afirmacions. «La planificació dels equipaments i serveis sanitaris té com a màxim objectiu sempre, a partir de criteris tècnics i assistencials, donar el millor servei a la població dels territoris, com també optimitzar al màxim les inversions, especialment en la situació econòmica dels darrers anys». Salut va explicar que l'objectiu de la futura unitat és «donar una millor atenció als pacients quirúrgics amb postoperatori complex, atesos a urgències o ingressats de l'hospital Santa Caterina». També a pacients de les comarques gironines amb «necessitats tècniques i exploracions intensives» però amb un menor grau de complexitat.

Això, segons el departament, permetrà a l'hospital Trueta, de referència a la regió sanitària de Girona, «concentrar-se en els pacients més complexos, com per exemple els que es derivaran de l'ampliació de l'activitat de cirurgia cardíaca». El novembre passat va sortir a licitació la redacció del projecte constructiu i de les obres, que tindran una duració prevista d'uns vuit mesos. «Aquesta unitat, que s'emmarca dins la col·laboració que estableix l'aliança estratègica de l'IAS (que gestiona l'hospital de Salt) i l'ICS (que gestiona el Trueta), actuarà com a complementària de l'UCI del Trueta i estarà gestionada pel servei de Medicina Intensiva del Trueta».



Més de 300 pacients

En total, la unitat tindrà 737 metres quadrats, comptarà amb sis box més dos de reserva i atendrà prop de 305 pacients anuals amb una estada mitjana de 305 dies.

Salut també va aprofitar per recordar la reforma i ampliació de la nova àrea d'urgències. Aquest espai, remarquen, estarà «especialment adaptat per atendre pacients greus d'acord amb la seva tasca de referència de la Regió Sanitària de Girona». L'hospital també gaudirà de millores en l'àrea de l'UCI pediàtrica o neonatologia, i a mitjà termini l'ampliació de l'àrea quirúrgica.