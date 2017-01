Sisena cooperació del Parc de Nadal a la Cerdanya per rebre 10.000 visitants

Un dels grans atractius per a nens i joves durant les festes de Nadal a la Cerdanya és el Parc de Nadal, que des de fa sis anys organitzen conjuntament els ajuntaments d'Alp i Puigcerdà. El que va començar com una cooperació entre dos ajuntaments per tal d'estalviar despeses i optimitzar els recursos s'ha convertit en una cita obligada de les festes, amb una xifra de visitants que l'any passat va assolir les 10.000 persones, un rècord de grans proporcions per a una comarca com la Cerdanya.

Aquesta és la setena edició per a Alp i la sisena per a Puigcerdà, ajuntaments que, conjuntament amb la llar d'infants Alpi, compten amb el patrocini de la Diputació de Girona, el DipSalut, les estacions d'esquí de La Molina i Masella, l'Associació de Comerç de Puigcerdà, el Club Poliesportiu Puigcerdà, la Caixa i nombrosos espònsors i empreses.

El parc ja va estar operatiu des del dia 6 a Alp fins al dia 30. I ara s'ha instal·lant entre els dies 2 i 7 de gener al Poliesportiu de Puigcerdà.