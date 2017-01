Endesa millora la resistència a les nevades de la línia de la Cerdanya

La Cerdanya ja disposa d'una línia elèctrica més fiable gràcies a un nou equipament que hi ha instal·lat Endesa que la fa més resistent a les nevades i, alhora, controlable des de la seva seu central de Barcelona. Això ha d'evitar talls de subministrament i que, quan hi hagi alguna avaria, el temps de resolució del problema sigui molt menor perquè no caldrà enviar-hi un operari immediatament.

Segons ha explicat la mateixa Endesa, es tracta d'un procés de renovació tecnològica d'un seccionador d'una línia elèctrica de mitjana tensió que alimenta Puigcerdà, Llívia, Bolvir, Guils de Cerdanya i Fontanals de Cerdanya, la qual cosa equival a una afectació de 4.500 clients. L'operació té per objectiu «millorar i incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament» i completa una actuació global iniciada l'any passat. Els treballs, que han tingut un pressupost de 12.500 euros, «han consistit a substituir, en un punt de maniobra d'una línia aèria de 25 kV que passa per la comarca, les cabines convencionals per unes d'última tecnologia», segons ha detallat Endesa.

D'aquesta manera, s'han renovat els elements de maniobra convencionals per unes cabines «compactes, integrades en un únic mòdul, més fàcils de maniobrar i que incorporen elements de característiques especialment aïllants, fet que les fa més segures i robustes de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució». Aquestes noves cabines pràcticament no requereixen manteniment, a diferència de la tecnologia anterior, la qual obligava fins i tot a tallar temporalment el servei per tal que els operaris treballessin sobre el terreny.

Les noves cabines també incorporen un sistema de telecomandament, que «dota la infraestructura d'uns dispositius d´actuació remota i uns equips de comunicacions que permeten accionar a distància els seus elements de maniobra des del centre de control que la companyia té a Barcelona», tal com han explicat els responsables de la companyia elèctrica. L'actuació forma part del projecte global d'Endesa de modernitzar les línies elèctriques que abasteixen el Pirineu.