Girona extrema les mesures de seguretat

La cavalcada de Reis de Girona disposarà enguany de mesures complementàries de seguretat. Per disposar d'una rua reial més segura, a partir de la 1 del migdia d'avui i fins al moment en què aquesta es doni per finalitzada, els contenidors d'escombraries dels carrers per on passa estaran tancats i precintats.

Es tracta d'un total de 18 àrees de contenidors de càrrega lateral i dues de càrrega soterrada. Les àrees soterrades, ubicades a l'encreuament del carrer de Joan Maragall amb la Gran Via de Jaume I i a la plaça de l'Hospital amb la Gran Via de Jaume I, ja es van tancar ahir al vespre.

Des de l'Ajuntament de Girona s'ha demanat als ciutadans que respectin aquestes mesures i que no treguin el precinte dels contenidors i que no dipositin residus entre la 1 de la tarda i les 8 del vespre. Un cop acabada la cavalcada, el consistori ha explicat que s'aniran tornant a obrir de manera successiva els contenidors.



Tornen les polseres

Tal com ja es va fer a la cavalcada de l'any passat, Protecció Civil de la Generalitat ha proporcionat 32.500 polseres identificatives a 18 municipis catalans amb l'objectiu que els nens les portin durant les cavalcades i així evitar que es perdin. Gràcies a aquestes polseres, si el menor es perd i no sap o no recorda el telèfon dels seus pares, els agents de seguretat o qualsevol persona que el trobi poden trucar al telèfon que hi ha anotat a la polsera i així facilitar/agilitzar el retrobament entre els pares i el nen. A més d'aquesta mesura, també s'ha repartit el quadríptic «No et perdis», amb tot de consells per garantir una festa familiar més segura.

Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT també s'han enviat als municipis i consells comarcals un seguit de consells de seguretat per a l'organització d'una cavalcada segura, com la senyalització del recorregut i les vies d'evacuació; la retirada d'obstacles a la zona de pas de les carrosses; evitar les rutes per carrers estrets o pendents pronunciats; o llançar els caramels el més allunyat possible de la carrossa, entre d'altres.