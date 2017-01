Els gironins es gastaran 10,43 euros de mitjana en la loteria del Nen

Que Loteries i Apostes de l'Estat hagi posat a la venda dècims del Nen per valor de 7,8 milions d'euros a Girona suposa una consignació de 10,43 euros per cada gironí en aquest sorteig. Es tracta del segon sorteig de loteria en importància, després de la Grossa de Nadal, però que no suscita tanta expectació. Tampoc és que la Grossa fos molt generosa a la província, a excepció dels dos dècims amb el segon premi que es van vendre a Vilobí d'Onyar i altres tercers, quarts i cinquens que, en conjunt, no arribaven al milió d'euros.

Per al sorteig de demà, Loteries i Apostes de l'Estat ha consignat en els establiments de Catalunya 4.923.584 dècims amb un valor de més de 98,4 milions d'euros, encara que molts no es vendran i seran tornats abans del sorteig. Això suposa que els catalans jugaran per terme mig menys de 13 euros en dècims del sorteig extraordinari del Nen.

A la província de Barcelona s'han posat a la venda dècims per valor de 72,6 milions d'euros, que, si es venguessin tots, suposaria una mitjana de 13,14 euros per persona mentre que a la de Lleida són 10,8 milions, és a dir, 24,86 euros per cada habitant, encara que en aquesta província l'administració de loteria la Bruixa d'Or de Sort (Pallars Sobirà) distorsiona les xifres perquè és una de les quals més ven a tot Espanya. La província amb menys vendes és la de Tarragona, on s'ha consignat un total de 7,2 milions d'euros en dècims, poc més de 9 euros per persona, la qual cosa la situa com la segona província espanyola, després de Huelva, i sense comptar amb les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que menys juga a aquesta loteria.

Els que no hagint tingut sort amb la grossa de Nadal poden intentar rescabalar-se amb el sorteig del Nen, que repartirà 630 milions d'euros, amb un primer premi de 2 milions per sèrie al número guanyador.

El primer premi del sorteig, realitzat mitjançant el sistema de bombos múltiples, està dotat amb dos milions d'euros per sèrie; el segon, amb 750.000 euros; i el tercer, amb 250.000 euros per sèrie. Això vol dir que per cada dècim (amb un cost de 20 euros) del primer premi es guanyen 200.000 euros; per cada dècim del segon, 75.000 euros; i per cada dècim del tercer, el premi és de 25.000 euros (a aquests cal aplicar posteriorment la retenció del 20 per cent que s'emporta Hisenda).

Durant el sorteig també hi ha 21 extraccions prèvies als grans premis. En primer lloc, s'extreuen cinc nombres de dues xifres (desenes i unitats) amb els quals duplicar els diners gastats per cada dècim premiat; després, catorze extraccions de tres xifres amb premis de 1.000 euros per sèrie; i, finalment, dos de quatre xifres (d'unitats de miler cap avall), amb premis de 3.500 euros cadascuna per sèrie.

Les aproximacions als grans premis també es remuneren: 1.200 euros per dècim per al número directament anterior i posterior al primer premi i 610 euros als del segon.

Les terminacions de tres xifres dels dos primers premis, així com la desena corresponent al primer premi, reben 100 euros per dècim, mentre que els que comparteixin les tres primeres xifres amb algun dels tres grans premis també seran dotats amb la mateixa quantitat.

Finalment, existeixen tres reintegraments amb els quals recuperar els diners jugats: un de corresponent als números que tinguin la mateixa unitat del primer premi i dos més per als que coincideixin amb alguna de les dues extraccions especials d'una xifra que es realitzen per finalitzar el sorteig.

El zero és la terminació més repetida (20 vegades des de 1908), seguida del 7 (14 vegades), el 9 (13 vegades) i el 4 (11 vegades).