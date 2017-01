Es fa passar per un compatriota per treure's el carnet

La Guàrdia Civil ha detingut un ciutadà gambià que es volia treure el carnet de conduir a la ciutat de Girona fent-se passar per un compatriota seu. Aquest últim també ha quedat imputat. El cos policial no dóna per tancat el cas i no descarta que hi hagi més persones implicades. Els implicats són dos veïns de Vic, que estan acusats d'un delicte de falsificació documental i un d'usurpació de la personalitat.

El cas va començar el 28 de desembre, quan la Guàrdia Civil va saber que un home d'origen gambià s'estava intentant examinar del carnet de conduir a l'aula de la Prefectura Provincial de Trànsit de Girona. En concret, l'home intentava fer el test amb la documentació d'un altre compatriota. Els agents van anar a comprovar-ho i van poder confirmar les seves sospites.

Van demanar la documentació al suposat alumne i van poder comprovar que la fotografia del document d'identitat que mostrava i la fotografia del certificat mèdic exigit no coincidien. A més, els policies van fer una inspecció més detallada del NIE i van veure que no comptava amb els sistemes de seguretat habituals.

Davant dels fets, van detenir-lo. Es tracta d'un veí de Vic de nacionalitat gambiana de 38 anys. Va quedar acusat de ser el presumpte atur d'un delicte de falsedat documental i d'un d'usurpació de la personalitat.

Amb aquest cas, els agents de la Guàrdia Civil van seguir investigant i van localitzar la persona que apareixia en el certificat mèdic. Aquest dimarts el van trobar a Vic i va quedar citat com a imputat per la policia i està previst que declari aviat.

Tot i la detenció i la imputació de dos ciutadans gambians, la Guàrdia Civil de Girona assegura que continua gestions per si hi hagués més persones implicades i no dóna el cas per tancat. Del cas i el detingut els agents van instruir les diligències corresponents, que van ser posades a disposició del Jutjat de Guàrdia de Girona.